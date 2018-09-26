Donald Trump yine Çin'i hedef aldı! Şok açıklamalar...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i, kasım ayındaki ara seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı BM Güvenlik Konseyinin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda Çin'e yönelik eleştiriler yöneltti.

ABD Başkanı Trump, ''Ne yazık ki Çin'in kasım ayındaki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öğrendik. Benim ya da bizim kazanmamızı istemiyorlar, çünkü Çin'e ticaret konusunda meydan okuyan ilk başkanım ve kazanıyoruz. Seçimlerimize müdahale etmelerini istemiyoruz.'' dedi.