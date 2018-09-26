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Donald Trump yine Çin'i hedef aldı! Şok açıklamalar...

ABD Başkanı Trump, Çin'i kasım ayındaki seçimlere müdahale etmekle suçladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:08
Donald Trump yine Çin'i hedef aldı! Şok açıklamalar...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i, kasım  ayındaki ara seçimlere müdahale etmekle suçladı. 

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı BM Güvenlik Konseyinin nükleer  silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda Çin'e yönelik eleştiriler  yöneltti.

ABD Başkanı Trump, ''Ne yazık ki Çin'in kasım ayındaki  seçimlere  müdahale etmeye çalıştığını öğrendik. Benim ya da bizim kazanmamızı istemiyorlar,  çünkü Çin'e ticaret konusunda meydan okuyan ilk başkanım ve kazanıyoruz.  Seçimlerimize müdahale etmelerini istemiyoruz.'' dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:08
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Çin

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