0553 313 94 23

Donald Trump yaptırım kararnamesini imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ambargoları kapsayan başkanlık kararnamesi imzaladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:46
Donald Trump yaptırım kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine kısa süre kala imzaladığı yeni başkanlık kararnamesi, Beyaz Saray tarafından yayımlandı.

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi çerçevesinde uygulamaya geçecek yaptırımların ihlal edilmesini önlemeye yönelik kararnamede, "İran'ın ABD dolarına ve değerli metallere erişimine, enerji sektörüne, ABD'nin kara listesindeki vatandaşlarına, nakliyat ve gemi yapımı ve liman operasyonlarına destek verenlere" yaptırım uygulanması talimatı verildi.

Kararnameye göre, "7 Ağustos 2018 ve sonrasında, İran hükümetinin ABD doları ve değerli madenleri satın almasına ve temin etmesine yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlar" ABD'nin yaptırımlarına tabi tutulacak.

Ayrıca, İran otomotiv sektörünü ilgilendiren ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer edenler yine 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaptırımlarla cezalandırılacak.

"5 Kasım 2018 ve sonrasında İran Ulusal Petrol Şirketi, Naftiran Ticaret Şirketi ve İran Merkez Bankası'na yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlara" da yaptırım uygulanacak.

OFAC'IN LİSTESİNDE YER ALAN ŞAHISLARA DESTEK VERENLERDE...

Kararnamede, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesinde yer alan şahıslara destek verenlerinde 5 Kasım'dan itibaren yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Trump, İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesine ilişkin açıklamasında, ABD'nin yaptırımlara tamamen uyulmasını sağlamaya kararlı olduğunu ve İran'la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Bugün imzaladığı kararnamenin 8 Mayıs'ta aldığı kararla örtüştüğünü belirten Trump, şunları kaydetti:

"Birçok uluslararası firmanın, İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran'dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar. Biz bütün ulusları, İran rejiminin ya tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini değiştirerek küresel ekonomiyle yeniden bütünleşmek ya da ekonomik izolasyon yolunda devam etmek seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyacak adımlar atmaya davet ediyoruz."

Selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, ve Çin ile birlikte imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendiren Trump, ülkesini anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekmişti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:46
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Donald Trump
  3. Amerika
  4. Trump
  5. İran
  6. ABD

YORUM YAZ

  • mustafamustafa40 dk önce
    Kaatil ABD nin HIROSIMA ATOM BOBAli katluaminun 73.yildonumy... MJapon, vietnamli, Afganistan-irakluve ozellikle 11 Eylyl kurgusu sonrasinda AMERIKANIN MUSLUNAN KATLIAMLARI aynen devam ediyor...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
  1. ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
  2. O üniversiteden dev vurgun!..
  3. Devşirme İngiliz Johnson'dan Müslüman..
  4. Akılalmaz olay! İngiliz F-35 pilotu..
  5. Pompalı tüfek katliamı! 30 kişi geldiler
  6. ABD’nin devlet terörü: Hiroşima
  7. İki çocuk babası genç adam feci..
  8. Diyarbakır'da zehir tacirlerine..
  9. Nazilerden skandal eylem! Suriyeli..
  10. Adana Demirspor maçı öncesi Kardemir..
  11. Saadet Partisi'nden flaş kongre..
  12. Donald Trump yaptırım kararnamesini..
  13. Donald Trump imzaladı! İran'a..
  14. Ünlü gemiden rest: Mülteci kurtarmak..
  15. Zonguldak'ta pompalı dehşet!
  16. Mardin'de arazi kavgası: 7 kişi..
  17. Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1..
  18. Zonguldak'ta 4 yaşındaki çocuğu yılan..
  19. İBB Başkanı Uysal: İki sene sonra..
  20. Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü..
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama