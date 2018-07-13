0553 313 94 23

Donald Trump yalanladı! Herkes şaşkın...

The Sun gazetesine verdiği röportajda Amerika-İngiltere serbest ticaret anlaşmasının sona erebileceğini söyleyen Donald Trump, kameralar önünde "Sahte haber" dedi ve ekledi: İngiltere Başbakanı May'i eleştirmedim!

13 Temmuz 2018 Cuma 17:04
Donald Trump yalanladı! Herkes şaşkın...

İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, The Sun gazetesine verdiği röportajı yalanladı.

Brexit yol haritasının İngiltere-ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasını bitirebileceği ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in tavsiyelerini dinlemediği yönündeki sözleri depreme yol açan Trump, "Sahte haber" dedi.

İngiltere Başbakanı'nı eleştirmediğini savunan Trump, aksine May hakkında güzel şeyler söylediğini belirtti.

Bir gazeteci ordusunun izlediği basın toplantısına Trump ve May el ele geldi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla yeni bir fırsat penceresi açıldığını belirten ABD lideri, Washington ve Londra'nın doğrudan ticaret yapabileceğini söyledi.

Trump, "Hazırladığımız plan İngiltere'nin dünyanın dört bir yanı ile ticaret anlaşmaları yapmasını sınırlamıyor" dedi.

'PUTİN KIRIM'I ALAMAZDI'

Basın toplantısında öne çıkan bir başka açıklama ise, Rusya lideri Vladimir Putin'le önümüzdeki hafta gerçeleşecek tarihi buluşmaya yönelikti. Trump, "Putin Kırım'ı Obama döneminde ilhak etti. Bu Obama'nın yol açtığı bir felakettir. Eğer o dönemde onun yerine ben başkan olsaydım bunu yapamazdı" dedi.

'BEBEK TRUMP' LONDRA SEMALARINDA

Trump'ın NATO zirvesinden sonra geldiği İngiltere ayakta. Londra'da ağırlanmayan Trump için başkentte dev gösteriler var.

Altı bezli 'Bebek Trump' balonu, bugün Parlamento meydanından yüzlerce göstericinin katılımıyla gökyüzüne bırakıldı. Elinde cep telefonu tutan altı metrelik dev balon, halihazırda Londra semalarında süzülüyor.

İngiltere'deki kadın hareketleri de protesto gösterilerine katılıyor.

ABD liderinin bugünkü programında Kraliçe ile görüşme de var.

ABD Başkanı ile First Lady Melania Trump, hafta sonunu İskoçya'daki golf tesisinde haftasonunu geçirecek. Trump'ın annesi İskoçya doğumlu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    1. Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi!..
    2. Ankara Zirvesi sonrası ABD..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. CHP'yi karıştıran dayak
    5. FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'..
    6. Türkiye Amerika grubundan ortak..
    7. Borsa günü yükselişle kapattı
    8. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
    9. Evde krem peynir nasıl yapılır?
    10. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
    11. Meyve suyu nasıl yapılır?
    12. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
    13. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    14. Antalya'da Alman turist otel odasında..
    15. Patates hasadı başladı: Fiyatlar inecek
    16. Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında..
    17. Bakanlar kurulu sonrası önemli..
    18. Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı..
    19. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    20. Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...