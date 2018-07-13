Donald Trump yalanladı! Herkes şaşkın...

İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, The Sun gazetesine verdiği röportajı yalanladı.

Brexit yol haritasının İngiltere-ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasını bitirebileceği ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in tavsiyelerini dinlemediği yönündeki sözleri depreme yol açan Trump, "Sahte haber" dedi.

İngiltere Başbakanı'nı eleştirmediğini savunan Trump, aksine May hakkında güzel şeyler söylediğini belirtti.

Bir gazeteci ordusunun izlediği basın toplantısına Trump ve May el ele geldi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla yeni bir fırsat penceresi açıldığını belirten ABD lideri, Washington ve Londra'nın doğrudan ticaret yapabileceğini söyledi.

Trump, "Hazırladığımız plan İngiltere'nin dünyanın dört bir yanı ile ticaret anlaşmaları yapmasını sınırlamıyor" dedi.

'PUTİN KIRIM'I ALAMAZDI'

Basın toplantısında öne çıkan bir başka açıklama ise, Rusya lideri Vladimir Putin'le önümüzdeki hafta gerçeleşecek tarihi buluşmaya yönelikti. Trump, "Putin Kırım'ı Obama döneminde ilhak etti. Bu Obama'nın yol açtığı bir felakettir. Eğer o dönemde onun yerine ben başkan olsaydım bunu yapamazdı" dedi.

'BEBEK TRUMP' LONDRA SEMALARINDA

Trump'ın NATO zirvesinden sonra geldiği İngiltere ayakta. Londra'da ağırlanmayan Trump için başkentte dev gösteriler var.

Altı bezli 'Bebek Trump' balonu, bugün Parlamento meydanından yüzlerce göstericinin katılımıyla gökyüzüne bırakıldı. Elinde cep telefonu tutan altı metrelik dev balon, halihazırda Londra semalarında süzülüyor.

İngiltere'deki kadın hareketleri de protesto gösterilerine katılıyor.

ABD liderinin bugünkü programında Kraliçe ile görüşme de var.

ABD Başkanı ile First Lady Melania Trump, hafta sonunu İskoçya'daki golf tesisinde haftasonunu geçirecek. Trump'ın annesi İskoçya doğumlu.