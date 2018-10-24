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Donald Trump: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı olayını ele alma biçimi hakkında "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesini yaptı

24 Ekim 2018 Çarşamba 08:31
Donald Trump: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın  gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimine ilişkin, "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesinde bulundu. 

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin Kaşıkçı olayıyla ilgili sorularını  yanıtladı.

Kaşıkçı olayı hakkında bütün gerçekleri bir araya getirdikten sonra  karar vereceğini belirten Trump, "Berbat bir şeydi." dedi.

Konuyla ilgili olarak diğer ülke liderleriyle de görüştüğünü dile  getiren Trump, "Bu olanları kimse sevmiyor." ifadesini kullandı.

"Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki  partinin de desteklediği bir karar olur." diyen  Trump, şunları kaydetti:

"Berbat bir özgün konsept vardı, kötü bir şekilde yapıldı ve tarihte  üzeri örtülen en kötü olaydı. Onlarınki  şimdiye kadar yapılmış en kötü bir şeyin  üzerini örtme biçimiydi. Bu fikri veren kişi bence büyük bir sorun içinde."

TRUMP'TAN KRAL SELMAN AÇIKLAMASI

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kaşıkçı'nın  öldürülmesi konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığı konusunda ikna olduğunu  söyledi.

"EĞER BİRİ OLACAKSA O OLURDU"

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olaya bir dahlinin olup  olmadığı hakkındaki soru üzerine Trump, "Orada işleri (idareyi) bu seviyede daha  fazla yürüten kişi Prens. İşleri o yürütüyor ve eğer biri (olayla ilgisi)  olacaksa bu kişi o olurdu." yorumunu yaptı.

Prens Muhammed'le konuyu birkaç kez konuştuğunu ve ona Kaşıkçı olayını  bilip bilmediğini sorduğunu söyleyen Trump, "Prens bana bilmediğini söyledi. Ben  de 'Bu olay nerede başladı?' diye sordum. O da bana bunun alt kademelerde  olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"ONLARA GERÇEKTEN İNANMAK İSTİYORUM"

Trump, Suudi Prens'in "bilmiyordum" açıklamasının doğru olmasını  umduğunu dile getirerek, "Onlara inanmak istiyorum. Onlara gerçekten inanmak  istiyorum." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Asla düşünülmemesi gereken bir  olay" nitelemesini yapan Trump, "Ancak bu olay olduğunda çok kötü bir şekilde  oldu ve bana göre üstü çok kötü bir şekilde örtülmeye çalışıldı."  değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 08:31
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