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Donald Trump, Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istedi

ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve  kendisinden İran ve Venezuela'daki karışıklık ve işlevsizlikten dolayı Suudi  Arabistan'ın petrol üretimini farkı kapatmak için 2 milyon varile kadar  arttırmasını istedim" açıklamasında bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:53
Donald Trump, Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istedi

ABD Başkanı Trump,  Suudi Arabistan Kralı  Selman bin Abdulaziz'den petrol üretimini artırmasını istediğini belirtti. 

Trump,  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı  Selman'la görüştüğünü ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimi artırmasını  istediğini bildirdi.

Trump sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Az önce Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve kendisinden İran  ve Venezuela'daki karışıklık ve işlevsizlikten dolayı Suudi Arabistan'ın petrol  üretimini farkı kapatmak için 2 milyon varile kadar artırmasını istedim. Fiyatlar  çok yüksek!  (Kral Selman) Kabul etti!"

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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