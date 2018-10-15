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Donald Trump sinyali verdi: İsterse gidebilir

Trump, Savunma Bakanı Mattis'in göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili, "Onunla çok iyi bir ilişkimiz var, kendisi iyi bir insan. İyi anlaşıyoruz ancak kendisi ayrılabilir, yani bir noktada herkes ayrılabilir." değerlendirmesini yaptı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:15
Donald Trump sinyali verdi: İsterse gidebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS kanalında yayımlanan "60 Dakika" programında, kabinesindeki görev değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mattis'in ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin görüşü sorulan Donald Trump, James Mattis'in görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuda kapıyı açık bıraktı.

ABD Savunma Bakanı'nın kendisine "görevden ayrılmak istediği" şeklinde herhangi bir niyet beyanında bulunmadığını kaydeden Trump, "Onunla çok iyi bir ilişkimiz var, kendisi iyi bir insan. İyi anlaşıyoruz ancak kendisi ayrılabilir, yani bir noktada herkes ayrılabilir. Burası Washington, insanlar görevlerinden ayrılır" şeklinde konuştu.

Mattis'le ilgili, "Doğruyu bilmek isterseniz sanırım kendisi biraz Demokrat" ifadesini kullanan Donald Trump'ın yorumları, Amerikan kamuoyunda "Mattis ayrılabilir" şeklindeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Öte yandan Trump, kabinesindeki bazı isimlerden memnun olmadığını dile getirdi.

İsim vermek istemeyen ABD Başkanı Trump'ın bu değerlendirmesi, kamuoyu önünde sık sık eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions'la ilgili bir yorum olarak değerlendirildi.

Ünlü Amerikalı gazeteci Bob Woodward'un "Korku: Trump Beyaz Saray'da" adlı kitabında, Mattis'in Trump'ı ciddi şekilde eleştirdiği iddiasına yer verilmiş ancak daha sonra hem Trump hem de Mattis kitaptaki ilgili iddiaları reddetmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:15
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