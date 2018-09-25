Donald Trump rezil oldu! Kimse inanmadı kahkaha attılar

Bu yıl ki teması "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurula hitabının ardından, geleneksel olarak ilk konuşmayı Brezilya'nın temsilcisi yaptı.



TRUMP NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI



İkinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump yapacaktı. Ancak Turmp salona geç kaldı ve konuşma sırasını kaçırdı. Bunun üzerine Ekvador temsilcisi konuşmasına başladı, Trump ise bu konuşmanın bitmesini bekledi.



ABD Başkanı Trump, konuşmasının başında "2 yıldaki yönetimim neredeyse ABD'deki tüm yönetimlerden daha fazla başarı sağlamıştır" diyerek alkış bekledi. Ancak bu alkış gelmeyince gülümseyerek "Beklediğim reaksiyon bu değildi" dedi.