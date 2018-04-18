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Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un gizlice görüştü

ABD Başkanı Trump tweetter'dan, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo'nun geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluştuğunu açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:12
Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un gizlice görüştü

Reuters haber ajansı ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı.

Bugün uluslararası basında yansıyan iddialar ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulandı. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:12
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