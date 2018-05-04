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Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD'de Cumhuriyetçi kongre üyeleri, Başkan Donald Trump'ın 2019 Nobel Barış Ödülü'nü alması için, Nobel Komitesi'ne mektup gönderdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:25
Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD'de 18 Cumhuriyetçi kongre üyesi tarafından Norveç'teki Nobel Komitesi'ne gönderilen mektupta, "Trump'ın Kore savaşının sonlandırılmasındaki çalışmaları, Kore Yarımadası'nı nükleerden arındırması ve bölgeye barışı getirmesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre mektupta, "Dünyamıza barış getirmek amacıyla yorulmak bilmeden çalıştığı için Trump'tan başka hiç kimse ödülü daha fazla haketmiyor" ifadeleri yer aldı. 

Güney Koreli bir yetkili de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ABD Başkanı Donald Trump için, "Nobel Barış Ödülü'nü kazanmalı" dediğini aktarmıştı.

Nobel ödül adaylığı için çok sert kurallar bulunmuyor. Ulusal mevzuat kurumunun üyeleri, üniversite profesörleri ve ödülün eski kazananları da dahil olmak üzere az sayıda üye tarafından herhangi bir isim, aday olarak gösterilebiliyor. Bunun dışında bir kısıtlama bulunmuyor.

2017 yılında Nobel Barış Ödülü, Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya ICAN'a verilmişti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:25
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Güney Kore
  3. Norveç
  4. The Guardian

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