Donald Trump NATO'da Almanya'yı hedef aldı

NATO toplantıları için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'yı hedef aldı. Trump paylaşımında, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" ifadesini kullandı.

Toplam 29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savundu.

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil "bir an önce" yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

ALMANYA'DAN TRUMP'A YANIT: BİZ ESİR DEĞİLİZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya ile Rusya'nın doğalgaz anlaşmasını eleştirmesi üzerine, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." şeklinde değerlendirme yaptı.

Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın özgür dünyanın garantörlerinden biri olduğunu belirterek, bundan sonra da böyle kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine cevap veren Heiko Maas, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.