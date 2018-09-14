Donald Trump Meksika'ya göçmenleri sınır dışı etmesi için para teklif etti

Meksika Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak açıklamasında “Meksika hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üçüncü ülkelere mensup kişilerin ülkelerine geri gönderilmesine yardım amacıyla kaynak ayrılması niyeti konusunda Kongre’ye yaptığı öneriyi hala değerlendiriyor. Meksika hükümeti henüz öneriyi ne yazılı ne de sözlü olarak kabul etti. Bu konuda bir belge de imzalanmadı” dendi.

Meksika’nın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD’ye göç etmek için Orta ve Güney Amerika ülkelerinden Meksika’ya gelen yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderilmeleri için Meksika’ya 20 milyon dolar gönderme planı yaptığı haberinin ardından geldi.

DUVARIN PARASINI MEKSİKA ÖDESİN

New York Times (NYT) gazetesi daha önce Trump yönetiminin sayıları 17.000’e kadar ulaşan kayıt dışı göçmeni evlerine otobüs ve uçaklarla göndermeye yardım edilmesi amacıyla Meksika’ya milyonlarca dolarlık dış yardım planı hakkında ABD Kongresi’ni bilgilendirdiğini yazmıştı.

ABD-Meksika sınırına bir duvar örmek isteyen Trump’ın duvarın parasını Meksika’ya ödetme niyeti iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Bu yıl Trump’ın kayıt dışı göçmenler konusundaki ‘sıfır hoşgörü’ politikası sınıra geldikten sonra ebeveynleri gözaltına alınan binlerce göçmen çocuğun ailelerinden zorla ayrılmasına yol açmıştı.

Hem ülke içinde hem de uluslararası arenada tepki çeken bu adım Trump yönetiminin geri adım atmasını sağlamıştı ancak bu çocukların aileleri ya da koruyucularıyla yeniden birleşmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen hala 416 göçmen çocuk gözetimde tutuluyor.

Birleşmiş Milletler’e göre her yıl 500.000’den fazla göçmen ABD’ye geçme umuduyla Meksika’ya giriyor. Bu göçmenlerin çoğu yoksulluk ve çete şiddetinin olduğu Orta Amerika ülkelerinden geliyor.