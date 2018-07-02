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Donald Trump köşeye sıkıştı! Resti çektiler...

ABD'nin en büyük iş dünyası örgütü ve Başkan Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin en yakın müttefiklerinden olan ABD Ticaret Odası, Donald Trump'ın ticarette gümrük vergileri politikasına muhalefet için bugün bir kampanya başlatacak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:38
Donald Trump köşeye sıkıştı! Resti çektiler...

Odanın başkanı Tom Donohue, yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim, kurmak için o kadar çok çaba harcadığı ekonomik ilerlemeyi zora sokma tehdidi yaratıyor" dedi ve "Özgür ve adil ticaretten yana olmalıyız ama bunu sağlamanın yolu bu değil" ifadelerini kullandı.

Eskiden beri Cumhuriyetçi başkanlarla yakın işbirliği yapmış olan 3 milyon üyeli Ticaret Odası, Trump'ın Aralık ayında getirdiği vergi indirimlerini desteklemişti. Ancak giderek artan ticaret gerginlikleri Oda ile Başkan arasında bir uçurum yaratıyor.

MUHTEMEL ZARARLAR RAPORLANDI

Trump'a baskı yapmak isteyen Ticaret Odası, ABD ticaret bakanlığı ve Çin, AB, Meksika ve Kanada'daki resmi kurumların verilerinden eyaletler bazında bir analiz derledi.

Oda, örnek olarak Texas eyaletinin misilleme ve gümrük vergileri nedeniyle 3.9 milyar dolarlık ihracatının zarar görebileceğini gösterdi. Aynı şekilde Tennessee eyaleti 1.4 milyar dolar, Güney Carolina da 3 milyar dolar zarar görebilir.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:38
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