Donald Trump, Kore Yarımadası'ndaki asker sayısını azaltıyor

New York Times Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a, Güney Kore'de bulunan 28 bin 500 askerin sayısını azaltmak için seçenekler hazırlamasını emretti.

Trump, Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelecek. Atılan bu adım, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan gelen bir talep değil. Yetkililer, ABD'nin asker sayısını azaltmasının "pazarlık yapmak için bir hamle" olmadığını ifade etti.

Haberde ayrıca Beyaz Saray yetkililerinin "ABD askerlerinin tam olarak geri çekilmesinin mümkün olmadığı" açıklamasına da yer verildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Mavi Ev Sözcüsü Eu Jae-kyeom, "Güney Kore'de görevli ABD askerleri, Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifakla ilgili bir meseledir. Barış antlaşmaları imzalamakla ilgisi yoktur" açıklaması yaparak, ABD askerlerinin çekilmeyeceği mesajını vermişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Kaynak: Reuters