0553 313 94 23

Donald Trump iyice köşeye sıkışıyor! Onayladı

ABD liderinin eski avukatı Cohen, Donald Trump'ın seçim kampanyası sürerken gerçekleşen Rus avukat Veselnitskaya ile yapılan görüşmeyi onayladığını söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:40
Donald Trump iyice köşeye sıkışıyor! Onayladı

Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi soruşturmasında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için çember daralıyor.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, seçim kampanyası esnasında Amerikan Başkanı'nın, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton hakkında bilgi alınması için Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile yapılan görüşmeyi onayladığını iddia etti.

Haziran 2016'da Donald Trump büyük oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushner ve seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğunu iddia eden Rus avukat Natalia Veselnitskayaile New York'taki Trump Tower'da buluşmuştu.

Söz konusu toplantıdan haberi olmadığını ifade eden Trump, "Oğlumun Rus avukatla yaptığı görüşmeden habersizdim, bunu yeni öğrendim" demişti.

Ancak Cohen, Trump’ın Rus avukatın görüşme teklifinden önceden haberi olduğunu ve görüşme onayladığında, Trump'ın yanında olduğunu ileri sürüyor.

Ayrıca Cohen, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’e ifade vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Veselnitskaya ise Trump Jr. ile yaptıkları görüşmenin, Hillary Clinton'la ya da Donald Trump ile bir alakası olmadığını, tamamen 'özel' nitelikli olduğunu ifade etmişti.

Trump seçildiğinden bu yana, Rusya'nın Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını sabote etmeye çalıştığı iddialarıyla karşı karşıya.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:40
  1. trump
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın cezasını halk kesti
    1. Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın..
    2. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    3. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
    4. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
    5. ÖSYM'den sınav memnuniyeti anketi
    6. Borsa, güne yüzde 0,09 yükselişle..
    7. Mersin'de uyuşturucuyu keçeye..
    8. Merkez Bankasının rezervlerinde düşüş
    9. Çocuklarda gece terlemesi neden olur?
    10. Gazete ve dergi satışları geçen yıl..
    11. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni..
    12. Vatandaşların ceset merakı! Film gibi..
    13. Hangi tür besinler çocukları nasıl..
    14. Köprü ve otoyollar 883 milyon kazandı
    15. Altın fiyatları piyasaya düşüşle başladı
    16. TÜRKPATENT’E 60 bin başvuru
    17. Reuters açıkladı! YPG ile Esed masaya..
    18. Krizlerden çok fazla yorulan..
    19. Evde yapılan konserveler zararlı mıdır?
    20. İşte bu haftaki Cuma hutbesi:..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak