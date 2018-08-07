Donald Trump: İran'la iş yapanlar ABD'yle iş yapamayacak
ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümüne geri dönmesinin ardından ABD Başkanı Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "İran'la iş yapanlar ABD'yle iş yapamayacak" ifadelerini kullandı.07 Ağustos 2018 Salı 13:06
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanmaya başlayan yaptırımların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak" ifadelerini kullandı.
"BUNLAR UYGULANAN EN SERT YAPTIRIMLAR"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların uygulamaya sokulmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
"Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar" ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların Kasım ayında artarak başka bir seviyeye geçeceğini söyledi.
"İRAN'LA İŞ YAPAN, ABD İLE YAPMAYACAK"
Trump, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak. Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" ifadelerini kullandı.
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