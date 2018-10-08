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Donald Trump, IMF'e kapıyı araladı

Donald Trump yönetimi, Amerika'nın IMF'e daha fazla fon sağlamasına kapıyı araladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:13
Donald Trump, IMF'e kapıyı araladı

Financial Times gazetesinin haberine göre Trump yönetimi, IMF'in zor durumdaki ekonomileri kurtarmak için yeterli paraya sahip olup olmadığının "dikkatle değerlendirilmesi" çağrısında bulundu.

IMF-Dünya Bankası'nın Bali'de başlayacak ve IMF'in gelecekteki kredi verme kapasitesinin de tartışılacağı güz dönemi toplantıları öncesinde Financial Times'a konuşan ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü, "IMF'in cari kredi kapasitesi potansiyel acil fonlama taleplerini karşılamak için yeterli değil" dedi.

IMF fonlamasının bir kısmının vadesinin 2020-2022 dönminde sona ereceğini belirten Sözcü, "Kaynaklarda azalma yakından değerlendirilmeli. IMF'in misyonunu tam olarak yerine getirecek yeterli fona sahip olması için dikkatli bir gözden geçirme yapılmalı" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 08:13
  1. ABD
  2. IMF

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