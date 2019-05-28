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"Donald Trump hükümetinin temsilcileri yine izole edildi"

Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero: - "(ABD'nin Venezuela'yı Silahsızlanma Konferansı'nda boykot etmesi) Donald Trump hükümetinin temsilcileri yine izole edildi. Yaptıkları kesinlikle saçmaydı"- "Bugün, nükleer güce sahip ve egemen ülkeleri işgal eden bir ülkenin, Venezuela gibi bir küçük ülke tarafından yenilgiye uğratılması tezattır"

28 Mayıs 2019 Salı 18:20
"Donald Trump hükümetinin temsilcileri yine izole edildi"

CENEVRE (AA) - Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, ABD'nin Silahsızlanma Konferansın'da ülkesini boykot etme kararının başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, "Donald Trump hükümetinin temsilcileri yine izole edildi. Yaptıkları kesinlikle saçmaydı." dedi.

65 ülkenin üye olduğu Cenevre merkezli Silahsızlanma Konferansı'nın dönem başkanlığının, alfabetik sıraya göre bugün Venezuela'ya geçmesi, ABD ve Venezuela arasında yeni bir gerginliğe neden oldu.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood'un, "Venezuela'nın başkanlığındaki Silahsızlanma Konferansı'nın gelecek 4 haftasını boykot edeceğiz." açıklamasının ardından bu kez Büyükelçi Valero, konferansın düzenlendiği BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Valero, ABD ve Lima Grubu ülkelerinin bu sabah konferans salonunu terk etmesinin sadece Silahsızlanma Konferansı'na değil, salondaki tüm büyükelçi ve diplomatlara karşı saygısızlık olduğunu söyledi.

Valero, 23 Haziran'a kadar sürecek dönem başkanlığını üstlenmelerinin Venezuela için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, ABD'nin protestosuna rağmen salondaki ülke temsilcilerinin çoğunun konferansa katıldığını ve protestonun işe yaramadığını söyledi.

- "Yaptıkları saçmaydı"

Büyükelçi Valero, Rusya, İran, Almanya, Fransa, Çin, Pakistan, Endonezya, Güney Afrika ve Hindistan gibi pek çok ülke temsilcisinin ABD'nin protestosuna katılmadığını ve konferansın açılışında konuşma yaptıklarını anımsatarak, "Donald Trump hükümetinin temsilcileri yine izole edildi. Yaptıkları kesinlikle saçmaydı." dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Madura'nın seçimlerde 6 milyon Venezuelalının oyunu almış meşru bir lider olduğunu vurgulayan Valero, ülkesindeki mevcut hükümetin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından tanındığına işaret etti.

Valero, ABD'nin ülkesine karşı savaş çığırtkanlığı yaptığını, "ırkçı ve üstünlük yanlısı" bir ülke olduğunu, konferansa katkı vermek yerine ülkesinin iç işlerine müdahale ettiğini belirtti, bu ülkenin çok taraflılıktan nefret ettiğini öne sürdü.

- "ABD yenilgiye uğradı"

ABD Büyükelçisi Wood'un, boykot açıklamalarına sert tepki gösteren Valero, "Bugün, nükleer güce sahip ve egemen ülkeleri işgal eden bir ülkenin Venezuela gibi bir küçük ülke tarafından yenilgiye uğratılması tezattır (paradoks)." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Silahsızlanma Konferansı'nın dönem başkanlığının Venezuela'ya geçmesini boykot etme kararı almıştı.

Wood, başkanlığın Venezuela'ya devredilmesiyle konferansın düzenlendiği BM Cenevre Ofisi'ndeki salonu terk etmişti. Wood'un protestosuna Brezilya, Arjantin, Şili, Paraguay, Panama ve Peru gibi ülkelerin diplomatları da destek vermişti.

Protestonun ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Büyükelçisi Wood, "ABD olarak, gayrimeşru Maduro rejiminin üyeleri tarafından temsil edilen bu kuruldaki Venezuela'nın (dönem) başkanlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bundan dolayı Venezuela'nın başkanlığındaki Silahsızlanma Konferansı'nın gelecek 4 haftasını boykot edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

- Silahsızlanma konferansı nedir?

Çok taraflı silahsızlanma ve silahların kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla BM Genel Kurulu Birinci Silahsızlanma Özel Oturumu kararıyla yegane çok taraflı silahsızlanma müzakere forumu olarak 1978'te kurulan Silahsızlanma Konferansı'nın 65 üyesi bulunuyor. Tüm nükleer silah sahibi ülkeler konferansın üyesi konumunda.

Konferansın yılda 24 hafta süren oturumlarında silahsızlanma konuları müzakere ediliyor. Üyelerin alfabetik sırayla dönüşümlü başkanlık ettiği toplantılarda her üye oturumların 4 haftasına başkanlık yapıyor.

Silahsızlanma Konferansı'nda, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (1968), Biyolojik (1972) ve Kimyasal (1993) Silahlar Sözleşmeleri ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (1996) gibi bugün silahsızlanma ve silahların kontrolü alanlarında temel belgeler olarak kabul edilen düzenlemeler müzakere edildi.

Türkiye, konferansın dönem başkanlığını en son geçen yıl üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:20
  1. ABD
  2. BM
  3. Jorge Valero
  4. Silahsızlanma Konferansı
  5. Venezuela

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