Donald Trump gözünü kararttı! Orduyu alarma geçirdim

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmıştı. Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise durumla ilgili son dakika açıklaması geldi.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sınırdaki binlerce göçmen ile ilgili, "Sınır devriyesini ve orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum. Yasalar değişmeli" dedi.

Trump'ın açıklamalarının tamamı;

"Çok üzücü ama, görünüşe bakılırsa Meksika polisi ve ordusu güney sınırımızdaki konvoyu durduramıyor. Suçlular ve kimliği belirsiz Orta Doğu’lular iç içe geçmiş durumda. ABD Sınır Devriyesi’ni ve orduyu alarma geçirdim. Bu ulusal güvenliği ilgilendiren bir konu. Kanunlar değişmeli. Ne zaman bir göçmen akını görürseniz, göçmenlik yasasının değişmesi için Demokratların bize oy vermediğini aklınıza getirin. Guatemala, Honduras ve El Salvador kendi işlerini yapıp insanların ülkesini terk etmesine engel olamıyor. Bunun önüne geçeceğiz."

KAYNAK: HABER7