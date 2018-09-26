Donald Trump: Filistin'de iki devletli çözüm istiyorum
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Amerika lideri, Tel Aviv yönetimine yüzde 100 desteğini yineledi ve çözüm planını iki ya da üç ay içinde açıklayacağını duyurdu.26 Eylül 2018 Çarşamba 17:05
ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak Orta Doğu'yu alev topuna çeviren Başkan Donald Trump, Filistin'de iki devletli çözüm istediğini açıkladı. Trump'a göre, İsrail ve Filistin tarafının iki devletli çözüm istemesi gerekiyor.
New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Trump, Tel Aviv yönetimine yüzde 100 desteğini yineledi ve Orta Doğu için yeni çözüm planının iki ya da üç ay içinde ilan edeceğini duyurdu.
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