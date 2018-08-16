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Donald Trump, eski CIA Direktörü Brenan'ın güvenlik iznini iptal etti

ABD Başkanı Trump, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Helsinki'de yaptığı görüşmeyi "hainlik" olarak niteleyen eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini iptal etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 08:10
Donald Trump, eski CIA Direktörü Brenan'ın güvenlik iznini iptal etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısının başında ABD Başkanı Donald Trump'ın eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik izninin iptaline ilişkin yaptığı açıklamayı okudu.

İptallerin devam etmesi bekleniyor

Açıklamada, "Ülkemin belirli bilgilerini korumak için bu bilgilere ulaşımı kontrol etmek de dahil olağanüstü bir anayasal sorumluluğum var. Bugün bu sorumluluğumu yerine getirmek için eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini kaldırma kararı aldım." ifadelerine yer verildi.

"Brennan'ın yalanları ve son zamanlarda yaptığı giderek artan öfkeli açıklamaları, ülkenin en sıkı tutulan sırlarına erişimine uygun değil." ifadesiyle devam eden açıklamada, Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, eski Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Michael Hayde, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susa Rice’in, eski Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, eski Başsavcı Sally Yates, eski FBI çalışanları Lisa Page ve Peter Ztrzok ile hala Adalet Bakanlığı çalışanı olan Bruce Ohr'un da güvenlik izinlerini iptal etmeyi düşündüğü kaydedildi.

"Pes etmeyeceğim"

Eski CIA Direktörü John Brennan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları söyledi: 

"Bu davranışı, Trump'ın ifade özgürlüğünü bastırma ve kendisini eleştirenleri cezalandırma konusundaki çabasının bir parçası. Bu olay, istihbarat profesyonelleri de dahil tüm ABD'lileri seslerini çıkarmanın bedeli konusunda aşırı derecede endişelendirmeli. Benim prensiplerim izinlerden çok daha fazlasına değer. Pes etmeyeceğim."

Sanders, geçen ay yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde güvenlik soruşturmasından geçmiş istihbarat sorumlularının aldıkları güvenlik izinlerinin iptal edilebileceğini duyurmuştu.

Eski CIA Direktörü Brennan'ın, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki’de yaptığı görüşmeye ilişkin "hainlik" tanımlaması dikkati çekmişti.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 08:10
  1. Saray
  2. Rusya
  3. Barack Obama
  4. Twitter
  5. Adalet Bakanlığı
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