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Donald Trump duyurdu: Yarın da imzalayabilirim ancak...

ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) imzalanması için kasım ayında ülkesinde düzenlenecek Kongre seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini açıkladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:40
Donald Trump duyurdu: Yarın da imzalayabilirim ancak...

Trump, Fox News kanalına verdiği özel mülakatta, ABD, Kanada ve  Meksika arasında müzakeresi devam eden NAFTA hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NAFTA'nın yeniden imzalanması için 6 Kasım'da düzenlenecek ABD  Kongresi seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade eden Trump, "NAFTA'yı  yarın da imzalayabilirim ancak bu konuda mutlu değilim. Anlaşmayı daha adil hale  getirmek istiyorum." yorumunu yaptı.

Trump'ın "tarihin en kötü anlaşması" olarak tanımladığı ve 1994'ten bu  yana yürürlükte olan NAFTA'nın ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden müzakere  edilmesi geçen sene başladı ancak henüz tamamlanmadı.

Uzmanlar, Trump hükümetinin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük  vergisi getirme kararının üç ülke arasındaki ticari gerginliği tırmandırdığına  işaret ederek kararın NAFTA'nın yeniden müzakeresinde de güçlük yaratabileceğine  dikkati çekiyor.

Kanada'nın ABD'ye 12,6 milyar dolar değerindeki yeni ek gümrük  tarifeleri uygulaması da bugün yürürlüğe girdi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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