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Donald Trump döneminde Guantanamo'dan ilk hükümlü nakli

Pentagon, Guantanamo tutukevinden bir hükümlünün Suudi Arabistan'a nakledildiğini duyurdu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:24
Donald Trump döneminde Guantanamo'dan ilk hükümlü nakli

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump göreve geldiğinden  bu yana ilk kez Guantanamo tutukevinden bir hükümlüyü ülkesine nakletti. 

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada,  Guantanamo'da tutuklu bulunan Ahmed Muhammed Ahmed Haza el-Darbi isimli  hükümlünün, Suudi Arabistan hükümetine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Şubat 2014'te görülen bir itiraf anlaşmasında Darbi,  askeri komisyonca suçlu bulunmuştu. Şimdi bu anlaşmanın hükümleri gereğince  cezasının kalan 13 yılını Suudi Arabistan'da çekecektir. Temyiz hakkından feragat  etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Pentagon açıklamasında, Savunma Bakanı Jim Mattis'in ABD Kongresini  bu hükümlü nakliyle ilgili bilgilendirdiği de duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Guantanamo'da 40 tutuklunun kaldığı bilgisi  paylaşıldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları  sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı  Guantanamo tutukevini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Trump'a devretmeden  hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve tutukevinde 41 kişi kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında birçok insan hakları ihlallerinin  de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını vadetmişti.

Guantanamo, son dönemde de Suriye'de ele geçirilen terör örgütü DEAŞ  mensuplarının nakledileceği iddialarıyla gündeme gelmişti.
 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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