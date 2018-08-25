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Donald Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedi

ABD BaşkanıTrump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istediğini açıkladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:23
Donald Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedi

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Çin ile ABD arasındaki ticari gerginliğe işaret eden Trump, "Bundan dolayı (Çin'in) daha önce olduğu kadar (BM yaptırımlarına rağmen) nükleer silahlardan arındırma sürecine yardımcı olduğuna inanmıyorum." görüşünü paylaştı.

Trump, "Dışişleri Bakanı Pompeo, büyük ihtimalle Çin ile ticari ilişkimiz çözüme kavuştuktan sonra, yakın zamanda Kuzey Kore'ye gitmeyi dört gözle bekliyor. Aynı zamanda Kuzey Kore Lideri Kim'e (Jong-un) en derin hürmet ve saygılarımı iletiyor, onunla yakın zamanda görüşmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:23
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un

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