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Donald Trump: Daha iyi bir dostumuz yok

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin 70. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, "Hiçbir yerde İsrail'den daha iyi bir dostumuz yok" dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:08
Donald Trump: Daha iyi bir dostumuz yok

Trump, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin 70. yıl dönümü mesajında, "Netanyahu ve tüm İsrail halkının 70. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir yerde daha iyi bir dostumuz yok. Önümüzdeki ay Kudüs’teki büyükelçiliğimize gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermişti.

ABD’nin bu kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken, can kayıpları da yaşanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:08
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