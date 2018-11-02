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Trump resmen çıldırdı: Bir daha olursa askerlerimiz ateş açacak!

ABD sınırına doğru ilerleyen Orta Amerikalı göçmenlerin Meksika'da polisine taş attığını söyleyen Donald Trump, benzer bir hadise olması halinde Amerikan askerlerinin ateşle karşılık vereceklerini açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 09:08
Trump resmen çıldırdı: Bir daha olursa askerlerimiz ateş açacak!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD - Meksika sınırına doğru ilerlemeye devam eden göçmen kafilesindeki göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söyledi.

Polise taş attılar

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, ABD'nin göç politikalarına dair planladığı değişiklikleri anlattı, aybaşında Honduras'tan yola çıkan ve yeni katılımlarla hızla büyüyen göçmen kafilesine de değindi.ABD ya da Meksika'da iltica başvurusu yapmak üzere ilerleyişine devam eden kafileye taviz verilmeyeceğini söyleyen ABD Başkanı, kafiledeki bazı göçmenlerin Guatemala - Meksika sınırındayken Meksika polisine taş attığını hatırlattı. Meksika sınırında yaşanan olayda bir göçmen polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD lideri, "İltica, yoksulluk içerisinde yaşayanlara yönelik bir hak değil. Dünyada milyarlarca insan yoksulluk içerisinde yaşıyor. ABD'nin bu insanların hepsine kucak açması beklenemez" dedi.

Ateşle karşılık verecekler

Trump konuşmasının devamında, "Umarım burada da aynısı olmaz. Ama size şunu açıkça söyleyebilirim: Meksika'daki gibi taş atmaya kalkarlarsa güvenlik güçlerimiz ateşle karşılık verme seçeneğini değerlendirecektir. Sonuçta atılan bir taşın yüzünüze isabet etmesi de çok farklı bir durum değil" ifadesini kullandı.

ABD'ye ilerleyen göçmen kafilesinde yaklaşık 1500 kişi bulunuyor. Sığınma başvurusu yapmayı amaçlayan göçmenlerin büyük kısmı Orta Amerika ülkeleri Honduras, El Salvadorve Guatemala vatandaşları.Göçmen kafilesi Meksika - ABD sınırından yaklaşık 1500 km uzakta ve ilerleyişi de oldukça yavaş bir biçimde devam ediyor.Göçmenlerin ülkelerindeki fakirlik ve şiddet ortamından kaçarak ABD'ye ya da Meksika'ya iltica etmek istedikleri ifade ediliyor.ABD Başkanı Donald Trump ise göçmen kafilesini 'ABD topraklarını istila girişimi' niteliyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:08
  1. abd
  2. trump

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  • ihsanihsan32 dk önce
    bu herif canavarın teki gelenler aç susuz garib üsteli 5-7 bin kişi hepsi yuh hay.ana bak
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