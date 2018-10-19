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Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın neden hedef alındığını açıkladı

New York Times gazetesi yayın kurulu, "ABD BaşkanıTrump, Suudilerin kırmızı çizgiyi geçtiğini kabul etti, bunu onlara da söylemeli ve Suudi Veliaht Prens bile olsa Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermesini talep etmeli." açıklamasında bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 21:12
Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın neden hedef alındığını açıkladı

NYT gazetesi yayın kurulu, 'ABD'de aktif bir şekilde proje yapmayı deneyen reformist bir Veliaht Prens'in imajını zedeleyecek şekilde eleştirel makaleler yazması Kaşıkçı'nın hedef alınmasının nedenlerinden biriydi. Bu da bir ABD başkanının öfkeli olması için oldukça yeterli' dedi.

NYT yayın kurulu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla  ilgili dün ABD Başkanı Trump'ın değerlendirmelerinin ardından "Cemal Kaşıkçı  adaleti hak ediyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Trump'ın Kaşıkçı konusunda dün yaptığı "Eğer çok büyük bir mucize  olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ve  "(Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Suudi Arabistan'ın sorumlu olması  ihtimali) Bunun sonuçları ağır olur." açıklamalarının yer aldığı yazıda, şunlar  kaydedildi:

"Başkan Trump, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusundaki inkarlarına  inanmayı bıraktığı için takdiri hak ediyor. Trump'ın bir sonraki işi, tek suçu  Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştirmek olan ve  Virginia'da yaşayan gönüllü sürgündeki bir Suudi gazeteciyi vahşice katledenlere  uygun cezanın verilmesini sağlamak olmalı."

"ABD'YE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ"

Türk yetkililere dayandırılarak çıkan haberlerde Kaşıkçı'nın  Başkonsoloslukta öldürüldüğü iddialarının yer aldığı makalede, "Ancak Trump hala  (Kaşıkçı konusunda) Prens bin Selman'ı doğrudan hedef göstermeye hazır durmuyor."  ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ile yakın ilişkilerin ABD'nin çıkarına olduğuna ve  Veliaht Prens   Muhammed bin Selman'ın uzun süredir ihtiyaç duyulan ekonomik ve  sosyal reformlara hazır olduğuna işaret edilen makalede, bu durumun “Kaşıkçı'nın  kinci, barbarca ve gereksiz yere öldürülmesine” bir gerekçe olamayacağı  vurgulandı.

Yazıda, ABD'nin DNA'sında bedeli olsa bile zulme karşı sesini çıkarmak  olduğuna dikkat çekilerek, "Trump'ın iddia ettiğinin aksine bu ABD'ye karşı  işlenmiş bir suçtu. ABD'de yaşayan birisi olmasının yanı sıra Kaşıkçı, Washington  Post yazarıydı. ABD'de aktif bir şekilde proje yapmayı deneyen reformist bir  Veliaht Prens'in imajını zedeleyecek şekilde eleştirel makaleler yazması  Kaşıkçı'nın hedef alınmasının nedenlerinden biriydi. Bu da bir ABD başkanının  öfkeli olması için oldukça yeterli." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin geleceği hakkında endişe  duymakta haklı olduğuna işaret edilen yazıda, "Başkan Trump, Suudilerin kırmızı  çizgiyi geçtiğini kabul etti, bunu onlara da söylemeli ve Suudi Veliaht Prens  bile olsa Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermesini talep etmeli."  değerlendirmesi yer aldı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:12
  1. .NYT
  2. ABD Başkanı Donald Trump

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