Donald Trump çelişiyor: Şimdi de Prens Selman'ı övdü

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yönetiminden hiç kimsenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamadığını belirterek, Selman'ın liderliğinden övgüyle söz etti.

Trump, Washington Post ile 20 dakika süren söyleşisinde, yönetiminden kimsenin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Suudi Veliaht Prensi'ni suçlamadığını söyledi.

Selman'ın "ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kişi olduğu" yorumunu yapan Trump, Selman'ın yerine başka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Washington yönetiminin Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soruya da bu konuda bir şey söylemek için çok erken olduğu yanıtını verdi.

Trump, röportaj sırasında sıklıkla ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve Selman'ın bu ilişkideki rolünün önemine işaret etti. Suudi Arabistan'ın ABD'den silah satın almasını öven, petrol fiyatlarına ve İran'ı "köşeye sıkıştırmaya" atıfta bulunan Trump şu ifadeleri kullandı:

Orada İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok.

Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması halinde bundan Çin ve Rusya'nın çıkar elde edeceğini savundu. Donald Trump ayrıca, kendisinin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluğu içindeyken alınan ses ya da görüntü kaydını duymadığını ya da görmediğini söyledi.