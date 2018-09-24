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Donald Trump BM'de uyuşturucuyla küresel savaş başlattı 

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler'deki ilk gününde "Dünya Uyuşturucu Sorunu Üzerine Küresel Eylem Çağrısı" adlı toplantıya ev sahipliği yaparak uyuşturucuyla küresel savaş ilan etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:13
Donald Trump BM'de uyuşturucuyla küresel savaş başlattı 

Başkan Trump, BM 73. Genel Kurul üst düzey toplantıları nedeniyle geldiği BM'de "Dünya Uyuşturucu Sorununa Küresel Eylem Çağrısı" adlı toplantıya ev sahipliği yaparak uyuşturucuya karşı uluslararası mücadele başlattı.

Trump'ın uyuşturucuyla mücadelede küresel koalisyonuna, şu ana kadar 124 ülke imza koyarak desteğini açıkladı.

Trump'ın bu girişimi, skandallar yüzünden görevinden ayrılmak zorunda kalan Cumhuriyetçi Partili eski Başkan Nixon'un "Uyuşturucuyla Savaş" (War on Drug) inisiyatifi hatırlattı.

Bu arada, Başkan Nixon'un başlattığı bu küresel inisiyatif çerçevesinde, Türkiye'de üzerinde esrar yakalanan bir Amerikalı mahkum olurken, onun hayat hikayesini çarpıtarak anlatan Gece Yarısı Ekspresi filmi, Türkiye'nin dünyadaki imajına büyük zarar vermişti.

Başkan Trump, salı günü BM Genel Kurulu çalışmaları üst düzey toplantılarının ilk gününde ikinci konuşmacı olarak salona hitap ederken, çarşamba günü de BM Güvenlik Konseyi'ndeki İran konulu oturuma başkanlık edecek. Toplantının Suriye ve İngiltere'deki kimyasal silah saldırıları da dahil olmak üzere nükleer silahların yayılmasını önleme konusunu da içeren geniş çaplı tartışmalara sahne olması bekleniyor. (Karar)

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:13
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