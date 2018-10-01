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Donald Trump: Bize saygı duyuyorlar

Trump’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma gülüşmelere sebep olmuştu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
Donald Trump: Bize saygı duyuyorlar

Batı Virginia'daki bir gösteride konuşan Trump, "Az önce BM Genel Kurulu'ndan döndüm ve inanın bana, onlar tekrar bize saygı duyuyor" dedi.Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına, Beyaz Saray'a geldikten sonra ülkesindeki durumun nasıl değiştiği hikayesiyle başlamıştı.

ABD lideri, "Yönetimim, iki yıldan az sürede, ABD tarihindeki neredeyse tüm yönetimlerin aynı sürede yaptığından daha çok şey başardı" demişti.Sözleri kahkahalarla kesilen Trump, daha sonra "Onlar bana değil benimle beraber gülüyorlardı" diyerek kendini savunmaya çalışmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
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