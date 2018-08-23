Donald Trump Arapların parasına el koyacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyayı hedef alan ekonomik savaş politikaları, dün Rusya'yı hedef alan yeni bir kararla eşkiyalık boyutuna geçti. Önceki gün Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getiren ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın ABD’de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti. Washington ayrıca Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşını, 3 Rus şirketini ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'yı hedef alan onlarca yaptırım kararının son halkasını oluşturan karar, ABD'nin 6 trilyon dolara yaklaşan borçluluğunu küresel yağma ve işgal harekatına girişerek azaltma yolunu seçtiğini gösteriyor. Washington yönetimi, kendisine alternatif olabilecek küresel ve bölgesel güç odağı devletleri, ek vergi veya yaptırımlar gibi enstrümanlarla dize getirme ve kaynaklarını sömürme politikasına hız verdi. Bu politikada müttefik ya da rakip ayrımı yapmayan Trump yönetimi, kendisini dünyadan izole dereken, öte yandan kendisine yönelik ittifaklarında oluşmasının yolunu açıyor.

TÜM DÜNYAYI KARŞISINA ALDI

Başta komşuları Meksika ve Kanada olmak üzere, müttefikleri Türkiye, Almanya, Fransa'yı, siyasi olarak tehdit eden ve ekonomik savaş argümanları uygulamaya başlayan Washington yönetimi, Rusya, Çin, Venezuela ve İran gibi ülkeleri de küresel ticaretin kurallarına aykırı olarak ek vergi kararları ya da tek taraflı yaptırım kararlarıyla baskı altına almayı ve ekonomik kazanç elde etmeyi hedefliyor. Tahran'a yönelik Ağutos ayında yeni yaptırım kararı alan Washington'da, bizzat Trump'ın üçüncü ülkeleri de İran'la iş yapmamaları konusunda tehdit etmesi ve aksi halde söz konusu ülkelerin de yaptırımlara dahil olacağını ilan etmesi, ABD eşkiyalığının ve yeni yağma düzeninin habercisi olarak görüldü.

TÜRKİYE'YE AÇIK SAVAŞ İLANI

ABD yönetimi, Türkiye'yi de rahip Andrew Brunson üzerinden hedef alarak, yağma harekatının hedeflerinden biri ilan etti. Bizzat ABD Başkanı Trump attığı operasyonel bir tweet ile Türk lirasının değerini ve itibarını hedef aldı. Trump yönetimi sudan bir bahaneyle, Türkiye'nin ABD'ye yönelik çelik ve alüminyum ihracatına da ek vergilendirme yoluyla savaş açtı. Trump'ın Türkiye gibi önemli bir müttefikini hedef alması, küresel bir tepkiyi de beraberinde getirdi. Sadece Çin ve Rusya gibi ABD'nin rakibi olan ülkeler değil, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ekonomisinin lokomotif güçleri de Türkiye'ye destek açıklaması yaptı ve siyasi dayanışma mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2017'deki Suudi Arabistan ziyaretinde, Suud Kralı Selman'la kılıç dansı yapmıştı. Trump'ın ziyaret sırasında yüz milyar dolara yakın silah satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.

DÜNYA ABD'DEN KAÇIYOR

ABD'nin başlattığı yağma düzenine karşı, diğer ülkeler de kendi tedbirlerini alıyor. Bu tedbirlerin başında da ABD tahvillerinden çıkmak geliyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülke, Ekim 2017’den bu yana 320 milyar dolarlık ABD tahvilini elden çıkardı. 32.6 milyar dolarlık ABD tahvilini satan Türkiye, portföyündeki miktarı 61.4 milyar dolardan 28.8 milyar dolara düşürdü. Rusya 102.2 milyar dolardan 14.9 milyar dolara, Ceyman Adaları 269.9 milyar dolardan 197 milyar dolara indirdi. Japonya’nın ABD tahvili satışı 65 milyar dolar oldu.

2 TRİLYON DOLAR HEDEFTE

Trump yönetiminin başlattığı küresel yağma harekatında gerçek hedefin ise ABD'de yaklaşık 2 trilyon dolarlık yatırımı bulunan Körfez ve Arap sermayesi olduğu düşünülüyor. Son dönemde Trump yönetimiyle sıcak ilişkileri bulunan Suudi Arabistan yönetiminin ABD'de menkul ve gayrimenkul olmak üzere 900 milyar dolarlık yatırımı olduğu belirtilerek, halihazırda silah şirketleri tarafından dolaylı olarak bir sömürü düzeninin yürüdüğü iki taraf arasında, işlerin direkt sermayeye el koyma noktasına ulaşabileceği değerlendiriliyor. ABD Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yaz başında yaptığı ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da görüşmüş, bu ziyaret sırasında Trump'ın karton maketlerle Suudilerin silah alımlarını övmesi şok etkisi oluşturmuştu. Trump'ın Mayıs 2017'de de yaptığı Riyad ziyaretinde de, Katar'a yönelik abluka politikasını destek şartıyla, yüz milyar dolara yakın silah anlaşması yaptığı açıklanmıştı.

11 EYLÜL KILICI

Bilindiği üzere ABD'de açılan 11 Eylül davası sonucunda, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları ile ABD'li sigorta şirketleri, El Kaide'ye destek verdikleri gerekçesiyle Suudi Arabistan ve bazı Suudi vakıflarına tazminat davası açabileceği hükme bağlanmıştı. Bu karar neticesinde Suud yönetiminin ABD'deki yatırımlarının tehdit altına girdiği ve Washington tarafından mal varlıklarına el koyma bahanesi olarak kullanılacağı uzmanlarca değerlendirilmişti.

BORCUMUZU ONLAR ÖDEYECEK

Trump, 2016 yılında seçim kampanyası sırasında Florida’da yaptığı konuşmada açık açık Arap sermayesini hedef almıştı. Trump Körfez ülkeleri için önce “Paradan başka bir şeyleri yok” ve “19 trilyon dolar borcumuzu Körfez ülkeleri ödeyecek. Onlar bizsiz yoklar” tehdidini savurmuştu.

KAYNAK: YENİŞAFAK