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Trump'ın savunma bakanı adayı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i savunma bakanlığına aday göstereceğini duyurdu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
Trump'ın savunma bakanı adayı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Esper'i savunma bakanlığı görevine resmen aday göstereceği bildirildi.

Adaylığı senatoya sunulacak

Halen savunma bakanlığı görevini vekaleten yürüten Shanahan'in koltuğuna pazartesi gününden itibaren yine vekaleten oturacak olan Esper'in adaylığının en kısa sürede ABD Senatosuna sunulması bekleniyor.

Adaylığı Senatoda oylanacak olan Esper, yeterli evet oyu alması durumunda ABD'nin yeni savunma bakanı olacak.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Shanahan, Trump tarafından vekaleten bakanlık görevine atanmıştı.

ABD Başkanı Trump, salı günü Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD Başkanı Donald Trump'
  3. Beyaz Saray
  4. Esper
  5. James Mattis

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