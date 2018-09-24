'Donald Trump Adalet Bakanı Yardımcısını kovuyor'

Deprem etkisi yaratan haberi Amerikan Associated Press (AP) son dakika koduyla duyurdu.

New York Times gazetesi, hafta sonu yayınladığı haberinde Rosenstein’ın Trump’ın sesini kaydetmeyi teklif ettiğini sayfalarına taşımıştı. Rosenstein, seçimlerdeki Rusya parmağını araştıran özel savcı Robert Mueller’i soruşturmaya atayan isim.

Başkan Trump, soruşturmaya izin verdiği için Adalet Bakanı Jeff Sessions’a daha önce birçok kez ateş püskürdü.

Giderek derinleşen soruşturmada avukatı ve kampanya müdürü itirafçı olan Trump için, azil tartışmaları aylardır sürüyor.