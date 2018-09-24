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Donald Trump açıkladı: Kim'le en kısa zamanda görüşeceğiz

Amerika Başkanı, Haziran ayında bir araya geldiği Kuzey Kore lideri Kim ile kısa süre içinde yeniden görüşeceğini açıkladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:20
Donald Trump açıkladı: Kim'le en kısa zamanda görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl defalarca nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Korelideri Kim Jong-un ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının 'son dakika' koduyla duyurduğu habere göre, Trump Kim ile randevularının kısa içerisinde gerçekleşecek gibi göründüğünü söyledi.

Görev başındaki bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore liderinin tarihi buluşması, Singapur'da Haziran ayında gerçekleşmiş, Kim ve Trump el sıkışıp kameralara poz vermişti. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlaşmaya varmıştı. 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:20
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