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Donald Trump açık açık söyledi! 'Avrupa düşmanımız'

Amerila Başkanı Donald Trump, başlattığı ticaret savaşının ardından kendisine misilleme yapanları düşman ilan etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:47
Donald Trump açık açık söyledi! 'Avrupa düşmanımız'

Çin ile giderek büyüyen ticaret savaşının ardında Avrupa ve Kanada'nın misillemeleri, Trump'ın düşüncelerini dillendirmesine neden oldu.

"ONLAR BİZİM DÜŞMANIMIZ"

ABD Başkanı, CBS televizyonuna konuştu. Programda kendisine 'küresel olarak ABD'nin en büyük düşmanının kim olduğu' soruldu.

ABD'nin vergi uygulamalarına misilleme yapan AB'yi hedef alan Trump, "Bence pek çok düşmanımız var. Bana göre, ticarette bize yaptıklarına bakarsak, Avrupa Birliği bir düşman. Şimdi siz (düşman denilince) Avrupa Birliği'ni düşünmezsiniz fakat onlar düşman." şeklinde konuştu.

RUSYA VE ÇİN DE LİSTEDE

Çin'i ekonomik düşman olarak niteleyen Trump, "Bu onların kötü olduğu değil rakip olduğu anlamına geliyor" dedi.

Rusya'yı da düşman olarak tanımlayan ABD Başkanı, "Belirli açılardan bakıldığında Rusya da bir düşman" ifadelerini kullandı.

Trump, çelik ve alüminyum ihtilatına haziran başında ek vergiler getirmişti. Yeni vergiler, AB üyeleri, Rusya ve Çin'in de içinde olduğu pek çok ülkeyi etkiliyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:47
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