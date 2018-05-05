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Donald Trump: ABD'nin ticari kazanımları, şımarık Çin için çok zor

ABD Başkanı Trump, ABD ve Çin arasında yapılan iki günlük ticaret krizi zirvesi için Twitter'dan yeni bir mesaj paylaştı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:19
Donald Trump: ABD'nin ticari kazanımları, şımarık Çin için çok zor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, "Üst düzey heyetimiz, Çinli liderler ve iş insanları ile yapılan uzun görüşmelerin ardından dönüş yolundalar. Yarın görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek için buluşacağız. Ancak ABD'nin ticari kazanımları, çok şımarık olan Çin için oldukça zor" dedi.

Ticaret krizini çözmek için ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığında toplanan heyetlerin, iki gün süren toplantılarda fikir birliğine bağlanan kararlar aldıkları açıklanmıştı.

Pekin'de yapılan toplantılar neticesinde, dünyanın en büyük iki ekonomisinden temsilcilerin, bazı konularda fikir birliğine vardığı ve ortak bir çalışma grubu kurularak yakın iletişimin sürdürülmesinde mutabık kaldıkları ifade edilmişti.

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:19
  1. Twitter
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