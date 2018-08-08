0553 313 94 23

Donald Trump, ABD vatandaşlığına sınırlama getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, yasal göçmenler için ABD vatandaşlığına sınırlama getiriyor. Trump yönetiminin önümüzdeki haftalarda yasal göçmenlerin vatandaş olmalarını zorlaştıracak, Obamacare de dahil olmak üzere bir dizi popüler halk sağlığı programı kullanan ya da devlet yardımı alanların sağlıkta kullandıkları yeşil kart almalarını zorlaştıracak bir plan çıkarması bekleniyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:44
Donald Trump, ABD vatandaşlığına sınırlama getiriyor

Beyaz Saray kıdemli danışmanı Stephen Miller, kongre onayına gerek olmayan bu yeni düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD’de yasal statü elde eden göçmen sayısını sınırlandırma planının bir parçası olarak, ABD’de yasal olarak yaşayan ya da Obamacare, çocuk sağlığı sigortası, gıda yardımı kullanan göçmenler için vatandaşlık verilmeyeceğini belirtti. Miller, ”Her yıl ABD’de yasal statü elde eden göçmenlerin sayısını azaltma yoluna gidilmiştir. Kurallar yerine getirilmeden önce, yönetim göçmenlerin sağlıkta kullanılan yeşil kartlar kazanmasını ve yeşil kart sahiplerinin vatandaşlık kazanmasını zorlaştırdı” dedi. Miller, yeni planın Beyaz Saray yönetimi ve Bütçe Dairesi’ne gönderildiğini de sözlerine ekledi.

MİLYONLARCA GÖÇMEN ETKİLENECEK

Hukukçular bu değişikliğin Amerika genelinde milyonlarca göçmeni etkileyebileceğini belirtiyor. Göçmenlik avukatları, hukukçular ve insan hakları savunucuları on yıllardır yasal göç sisteminde en büyük değişikliğin olacağını ve 20 milyondan fazla göçmenin etkilenebileceğini tahmin ediyor.

Obama döneminde en son 2016 yılına kadar, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nin verilerine göre 1.2 milyon göçmenin yasal olarak devlet yardımı veya yeşil kart, sağlık sigortasından yararlandıkları ve bunların 753 bininin ABD vatandaşlığına geçtiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:44
  1. ABD
  2. TRUMP
  3. GÖÇMEN
  4. SINIRLAMA
  5. VATANDAŞLIK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    1. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    2. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
    3. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
    4. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
    5. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
    6. TSK onları ordu saflarına kattı
    7. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
    8. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
    9. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
    10. ABD fitili ateşledi
    11. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
    12. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
    13. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
    14. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
    15. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
    16. TPAO petrol aramak için ruhsat..
    17. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
    18. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
    19. Bakanlık açıkladı: Bingöl'de 3 PKK'lı..
    20. Amerika'ya heyet gitti dolar düşüşe..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...