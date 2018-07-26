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Donald Trump: AB ile anlaşma sağladık

ABD ile AB ticaret bariyerlerini sıfırlamak için anlaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.ABD Başkanı Trump, 'Bugün AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık' dedi. ABD Başkanı Trump ayrıca 'Çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergileri ve misilleme tarifelere yönelik meseleleri çözeceğiz.' dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:09
Donald Trump: AB ile anlaşma sağladık

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı  Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere  yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı. 

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ve Juncker, başarılı geçen  görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere bir araya  geldiklerini belirten Donald Trump, "Bu yüzden, bugün AB ile otomobil harici  endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife  dışı kısıtlamaları ve  sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık." dedi.


Trump, kimyasal ve tarımsal ürünlere yönelik ticaret bariyerlerini  azaltmak konusunda mutabık kaldıklarını kaydederken, Amerikalı çiftçilere AB'nin  çok kısa süre içerisinde ABD'den soya fasülyesi ithalatına yeniden başlayacağını  müjdeledi.

 

Bu adımların ABD ile AB arasındaki ticareti daha adil hale  getireceğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, ayrıca AB'nin ABD'den büyük  miktarlarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alacağını da bildirdi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:09
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