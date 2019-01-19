"Don Kişot" operasının prömiyeri gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan, Jules Massenet'in bestelediği "Don Kişot" operasının prömiyeri Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde yapıldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesince (İDOB) Türkiye'de ilk kez sahnelenen "Don Kişot" operasına sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan opera öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında oyunun hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Bütün provalar bitti, birkaç dakika sonra temsil başlayacak ve heyecanımız dorukta. Hem prodüksiyonun fikir babası hem de Don Kişot rolünde olarak ben çok heyecanlıyım." dedi.

Arıkan, Don Kişot'un sanatı ve sanatçıları etkileyen bir karakter olduğuna dikkati çekerek, "Bu hikayeye ve kahramanına güveniyorum. Fransız ve İspanyol müziklerinin harmanlanmasıyla olağanüstü bir müzik çıktı ortaya, dinlemesi zevkli, bizim için de söylemesi öyle. Bu sıra dışı operayı bu sene kaçırdık bilet bulamadık diyenler üzülmesin, talep olursa önümüzdeki sene daha çok sahneye koyarız." ifadelerini kullandı.

Henri Cain’in librettosunu yazdığı, Jules Massenet’in son zamanlarında bestelediği operada, "Dulcinee" rolünde Aylin Ateş, "Don Kişot" rolünde Suat Arıkan, "Sancho" rolünde Işık Belen, "Pedro" rolünde Begüm Karacasu, "Garcias" rolünde Funda Güllü, "Rodriguez" rolünde Bahadır Özkoca, "Juan" rolünde ise Çağrı Köktekin rol aldı.

"İnsanlığın unuttuğu erdemlerin peşinde koşan, tutkulu gezgin şövalye Don Kişot'un inandığı doğrular ve aşkı için yaptığı fedakarlıkları" anlatan operanın koro şefliğini Paolo Villa, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımınını Yakup Çartık, koreografisini ise Beyhan Murphy üstlendi.

"Don Kişot" operası, 22, 23, 25, 26, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

