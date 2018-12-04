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Domuzdan korkan yaşlı adam, ağacın üzerine kaldı

Edirne'de 80 yaşındaki İbrahim dede, odun kesmek için gittiği ormanda domuzdan korkunca ağaca çıktı. Geceyi korkusundan ağaçta geçiren yaşlı adam, 19 saat sonra evine dönebildi.

04 Aralık 2018 Salı 12:22
Domuzdan korkan yaşlı adam, ağacın üzerine kaldı

Edirne'nin Meriç ilçesinde odun kesmek ormanlık alana giden, İbrahim Gürşen (80) karşılaştığı domuzdan korktu, ağaca çıktı. Geceyi ağacın üstünde geçirmek zorunda kalan 80 yaşındaki İbrahim Gürşen, 19 saatin ardından evine döndü.

Yakınları jandarmaya bildirdi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nasuhbey Köyü'nde yaşayan ve ağaç kesmek için ormanlık alana giden İbrahim Gürşen'den uzun süre alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 

Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı incelemenin ardından cep telefonu kullanmadığı belirtilen Gürşen'in bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşlar destek verdi

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, köydeki vatandaşların desteğiyle arama çalışmaları gerçekleştirdi. 

AFAD ekipleri ormanlık alanda kurtarma aracı ile çalışma yaparken, jandarma da iz takip köpeği de arama çalışmalarına destek verdi.

Gün doğunca evine döndü

Ekiplerin arama yaptığı sırada Gürşen, günün aydınlanmasıyla evine döndü.

Sağlık durumu iyi

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Gürşen'in ormanlık alandaki domuzlardan korkarak ağaca çıktığı ve geceyi burada geçirdiği gün aydınlanınca da evine döndüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:22
  1. İbrahim Gürşen
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