‘Domuzcu’ Canan bu kez tam da ‘domuz sever’ medyaya konuştu: Terör sevici HDP’ye mesaj verdi!

Alman Die Welt gazetesine konuşan Kaftancıoğlu, HDP'ye verdiği mesajda "İsterlerse bizimle birlikte mücadele edebilirler" dedi.

"Yapılacak olan ilk seçimde Erdoğan gidecek" ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, Türkiye'de demokrasinin parçalandığını iddia ederek, kendilerinin bunu hukukun üstünlüğünü getirerek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek gerçekleştireceklerini öne sürdü.

HDP'yle ittifak içinde olduklarını ise kabul etmeyen CHP'li isim, HDP'ye "bizimle birlikte mücadele edin" mesajını da vermeyi ihmal etmedi:

"Şunu ifade etmek lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu ittifakta HDP yok. HDP aday çıkarmayınca HDP seçmeninin bizim adayımıza oy verme davranışı söz konusu. Mücadele, demokrasiden yana olanlar ile demokrasiye karşı olanlar arasındadır. Özgürlük ve demokrasi için savaşmak isteyenler bizimle birlikte mücadele edebilirler"