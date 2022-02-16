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Avrupa ‘Domuzcu’ Canan bu kez tam da ‘domuz sever’ medyaya konuştu: Terör sevici HDP’ye mesaj verdi!
Avrupa

‘Domuzcu’ Canan bu kez tam da ‘domuz sever’ medyaya konuştu: Terör sevici HDP’ye mesaj verdi!

Her fırsatta Türkiye aleyhtarlığı yapan Avrupa medyası, AK Parti iktidarına karşı kirli haberlerine muhalefet üzerinden devam ediyor. Türkiye karşıtlarının en önemli malzemesi ise CHP ve onun ‘yandaş’ sözde STK’ları…

Yeniakit Publisher
2022-02-16 09:58:00 -
‘Domuzcu’ Canan bu kez tam da ‘domuz sever’ medyaya konuştu: Terör sevici HDP’ye mesaj verdi!

Alman Die Welt gazetesine konuşan Kaftancıoğlu, HDP'ye verdiği mesajda "İsterlerse bizimle birlikte mücadele edebilirler" dedi.

"Yapılacak olan ilk seçimde Erdoğan gidecek" ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, Türkiye'de demokrasinin parçalandığını iddia ederek, kendilerinin bunu hukukun üstünlüğünü getirerek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek gerçekleştireceklerini öne sürdü.

HDP'yle ittifak içinde olduklarını ise kabul etmeyen CHP'li isim, HDP'ye "bizimle birlikte mücadele edin" mesajını da vermeyi ihmal etmedi:

"Şunu ifade etmek lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu ittifakta HDP yok. HDP aday çıkarmayınca HDP seçmeninin bizim adayımıza oy verme davranışı söz konusu. Mücadele, demokrasiden yana olanlar ile demokrasiye karşı olanlar arasındadır. Özgürlük ve demokrasi için savaşmak isteyenler bizimle birlikte mücadele edebilirler"

 

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Yorumlar

Cemil

bu pislik niye dışarda
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resat

biz sizin ayarladıgınız ,köstek eski parlementer sisteme geri dönmeyi getirmek için çalışıyoruz, aman neolur, fonlamayı kesmeyin, demiş, domuz sever canan,
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