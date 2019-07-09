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Domuz zannederek ateş açıp kardeşini öldürdüğü iddiası

Zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi

09 Temmuz 2019 Salı 23:52
Domuz zannederek ateş açıp kardeşini öldürdüğü iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, domuz girmesini engellemek için tarlada beklediği sırada ses duyması üzerine çalılıklara ateş açtığı ve kız kardeşinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İskenderli köyü yakınlarındaki tarlasında domuzların girmesini önlemek için beklerken çalılardan gelen sesin domuza ait olduğunu düşünerek ateş etmesi sonucu kız kardeşi Şengül P'nin (35) ölümüne neden olan Cengiz P'nin (56) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İddiaya göre Cengiz P, dün, ilçeye bağlı İskenderli köyündeki tarlasında domuzların girmesini önlemek için beklerken çalılardan gelen sesin domuza ait olduğunu düşünerek av tüfeğiyle ateş etmiş, söz konusu yere gittiğinde birlikte yaşadığı kız kardeşi Şengül P'yi vurduğunu görünce sağlık ekiplerine haber vermişti.

Olay yerine gelen ekipler, Şengül P'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, Cengiz P. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 23:52
  1. cinayet
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