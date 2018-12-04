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Domuz yavrusunu defalarca bıçaklayan kişi hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, domuz yavrusunu defalarca bıçaklayarak, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

04 Aralık 2018 Salı 13:10
Domuz yavrusunu defalarca bıçaklayan kişi hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - Ankara Barosunca, domuz yavrusunun defalarca bıçaklanmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde, şüpheli Ş.Y'nin, domuz yavrusunu defalarca bıçaklarken görüntüleri kaydettiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı kaydedildi.

Sosyal medyada yayıldığı ve tepkilere yol açtığı belirtilen söz konusu görüntülerle, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet edildiği bildirildi.

Dilekçede, şüpheli Ş.Y'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Video izlendiğinde, şüpheli tarafından savunmasız ve zararsız bir hayvana karşı canavarca hislerle birden çok bıçak darbesivurulduğu görülecektir. Ayrıca şüpheli bu eylemini kayıt altına alarak ve sosyal medyada paylaşarak adeta vahşetinden övünç duymuş, eylemini herkesin gözleri önüne sermiştir. Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, yasaları ihlal ederek, yavru bir domuza işkenceederek, birden çok bıçak darbesiyle ölümüne neden olmuştur. Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızınöngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılması için gerekli soruşturma yapılarak cezalandırılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur."

Olaya ait görüntülerin de yer aldığı suç duyurusu dilekçesinde şüphelinin cezalandırılması talep edildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:10
  1. Ankara Barosu
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  3. suç duyurusu

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