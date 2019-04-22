Domuz saldırısına uğrayan çoban yaralandı Erzincan'da, koyunlarını otlattığı sırada domuz saldırısı sonucu ağır yaralanan Afganistan uyruklu çoban tedavi altına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, koyunlarını otlatırken domuz saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı. Kemah ilçesi Calgı köyü yakınlarında bulunan Karasu Nehri kıyısında koyunlarını otlatan, Afganistan uyruklu çoban Abdulhafız Ziyayi (24), aniden karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradı. Saldırı sonucu sırtından ağır yaralanan Ziyayi, yakındaki çalıların içine atlayarak domuzdan uzaklaştı.

Durumu fark eden bir vatandaş, köylülerden yardım istedi. Olay yerine gelen köylüler, yaralı çobanı Kemah Devlet Hastanesine götürdü. Ziyayi, buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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