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Domuz gribinin hortladığı ülkede bir günde 26 vaka görüldü

Hindistan'da 1 Eylül'den beri 11 kişinin ölümüne neden olan domuz gribi yüzünden bir günde 26 kişide domuz gribi vakası görüldü.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:24
Domuz gribinin hortladığı ülkede bir günde 26 vaka görüldü

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad şehrinde bir günde 26 yeni domuz gribi vakası görüldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ahmedabad Belediye Kurumu'ndan (AMC) yapılan açıklamada, dün kentte 26 yeni domuz vakası kaydedildiği ve bunun 2018 yılında bir gün için kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Sayı 348'e ulaştı

AMC sınırları içinde 1 Eylül'den bu yana domuz gribi nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiğinin belirtildiği açıklamada, kaydedilen toplam domuz gribi vakası sayısının eylülde 348'e ulaştığına işaret edildi.

Domuz gribi vakalarında eylül ayının başından bu yana artış görülen Gucerat eyaleti genelinde, 787 domuz gribi vakası ve gribe bağlı 21 ölüm kaydedildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:24
  1. Hindistan
  2. domuz gribi
  3. Ahmedabad Belediye Kurumu

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