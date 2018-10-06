Domuz gribi Hindistan'da 90 can aldı

Hindistan'nın Mumbai kentinde son 10 ayda domuz gribi teşhisi konulan 90 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yerel basındaki haberlere göre, ocak ayından bu yana domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 90 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alındı.



Domuz gribi vakalarının kentte en çok geçen ay görüldüğü, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttığı kaydedildi.



Hindistan Sağlık Bakanlığı halka hijyen konusunda uyarıda bulundu.