Domuz gribi Gürcistan'da 8 can aldı

Domuz gribi Gürcistan'da 8 can aldı04 Ocak 2019 Cuma 17:53
TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, son dönemde Gürcistan genelinde H1N1 virüsü tespit edilen 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülkede bir salgın olmadığının altını çizen Gamkrelidze, virüs nedeniyle ölenlerde çeşitli kronik rahatsızlıklar bulunduğuna vurgu yaptı.
Gamkrelidze, virüsün salgına dönüşmesinin beklenmediğini de sözlerine ekledi.
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