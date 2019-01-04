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Domuz gribi Gürcistan'da 8 can aldı

04 Ocak 2019 Cuma 17:53
Domuz gribi Gürcistan'da 8 can aldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, son dönemde Gürcistan genelinde H1N1 virüsü tespit edilen 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede bir salgın olmadığının altını çizen Gamkrelidze, virüs nedeniyle ölenlerde çeşitli kronik rahatsızlıklar bulunduğuna vurgu yaptı.

Gamkrelidze, virüsün salgına dönüşmesinin beklenmediğini de sözlerine ekledi.




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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:53
  1. domuz gribi
  2. Gürcistan

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