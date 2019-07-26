Domuz avında sırtından vuruldu

Bolu’da ormanlık alanda domuz avına çıkan bir kişi, kazayla arkadaşları tarafından tüfekle sırtından vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Yumrukaya Köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Kutluata (43) ve beraberindeki 3 arkadaşı yaban domuzu avlamak için ormana gitti. Kutluata’nın arkadaşları, bulundukları bölgeden domuz geçtiğini görerek ateş etti. Ateş edilen yönden Kutluata’nın yardım sesini duyan 3 kişi olay yerine giderek, arkadaşlarının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

Kutluata’nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Hakan Kutluata, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kutluatanı’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kutluata’nın 3 arkadaşı ise, jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.