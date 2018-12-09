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Domuz avında akrabasını vurdu

Sakarya'da çıktıkları domuz avında akrabası tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi

09 Aralık 2018 Pazar 15:26
Domuz avında akrabasını vurdu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, çıktıkları domuz avında akrabası tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalettin Çakır (62) ve akrabası S.A. (18) Sabırlar Mahallesi Doğancıl mevkisinde domuz avına çıktı.

S.A, bir süre sonra domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı Çakır'ı vurdu.

Akrabasının yerde hareketsiz yattığını gören S.A, durumu babasına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerine teslim olan S.A'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:26
  1. Sakarya
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