Domuz, avcıyı hastanelik etti, 20 bin liralık köpeğini öldürdü

Bursa’da, öfkeli yaban domuzu, keskin dişleriyle avcının iki bacağını ve köpeğini biçti.

Alınan bilgiye göre, Yalova’ya bağlı Çukurköy’den gelen Erkan Meriç, avcıarkadaşlarıyla birlikte Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi’ne geldi. Ormanlık alanda çok sinirli bir domuz avcılara saldırdı. Yaban domuzu, dişleriyle Erkan Meriç’in iki bacağını da biçti. Öfkeli domuz, 20 bin liralık tazıyı ise dişleriyle biçerek öldürdü. Domuz, avcılar tarafından güçlükle öldürülebildi.

Kanlar içinde kalan Erkan Meriç, arkadaşları tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meriç’in iki bacağındaki derin yaralar iki saat süren ameliyatın ardından dikildi.