Domotex’in sağlığı Anka’ya emanet

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının sağlık sponsoru oldu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)’de kapılarını açan Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının sağlık sponsorluğunu üstlendi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, istenmeyen kazalara ve karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına karşı fuar alanında ambulans ve sağlık görevlilerini hazır bekletti. Diğer yandan, fuarda açılan stant ile hastanenin sağlık görevlileri ziyaretçilere ücretsiz sağlık hizmeti verdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, ziyaretçilerin kan şekeri ve tansiyon ölçümü ücretsiz olarak yapılırken, fuarda rahatsızlanan birçok konuğa anında müdahale edildi. Sağlık durumu iyi olmayanlar hastaneye ait ambulansla Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne sevk edildi.

Bakan Yardımcıları Anka’nın standını ziyaret etti

39’u 14 ülkeden olmak üzere toplam 203 firmanın yer aldığı fuarda, Özel Gaziantep Anka Hastanesinin standı gözde stantlar arasında yer aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilere Özel Gaziantep Anka Hastanesinde verilen sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi verildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdedede standı ziyaret ederek verilen hizmetler hakkında bilgi alırken

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ve Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer de fuar süresince verilecek hizmetlerden dolayı Gaziantep Özel Anka Hastanesi yetkililerine teşekkür etti. Gaziantep Özel Anka Hastanesi, 27-30 Nisan tarihleri arasında açık olacak olan fuarda, 4 gün boyunca katılımcılara ücretsiz sağlık hizmeti verecek.